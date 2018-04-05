Новая младшая школа: что появится в классах к 1 сентября

Более миллиарда гривен на начальное образование: Кабмин утвердил субвенцию на программу Новая украинская школа, которая является одной из ключевых реформ Министерства образования, сообщает в своем сюжете Радио НВ.

Рекордная сумма

Финансирование начального образования должно осуществляться не только за счет средств государственного бюджета, но и в партнерстве с органами местного самоуправления, подчеркнула министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"За всю историю Украины мы в начальную школу еще не вкладывали таких денег. Это 1 млрд 385 млн 200 тыс. грн, - подчеркнула Гриневич. - Почти 1 млрд – это оснащение начальной школы, 380 млн – это повышение квалификации учителей. Общие подходы к распределению этой субвенции – это очень важно: 998,7 млн – это исключительно оснащение. 40% этих денег будут направлены за закупку дидактических материалов для первого класса".

За всю историю Украины мы в начальную школу еще не вкладывали таких денег. Это 1 млрд 385 млн 200 тыс. грн

Между регионами средства распределят с учетом количества классов и учащихся начальной школы, отметила министр. 20% средств направят на закупку мебели, компьютерного и мультимедийного оборудования.

Новая украинская школа предусматривает создание образовательного пространства, которое можно будет реконструировать под различные формы обучения, поэтому нужна современная мебель, подчеркнула министр. На ее закупку направят 40%.

Государство и местные власти будут распределять между собой финансирование начального образования. Для городов областного значения будет работать принцип 70% на 30%, где большую часть расходов возьмет на себя государство. Для районов и объединенных территориальных общин это соотношение составит 90% на 10%. Для сельской местности, а также для местности, расположенной на линии соприкосновения, предусмотрено соотношение 95% на 5%.

С 1 сентября этого года учиться по новому стандарту начального образования будут все первоклассники Украины. Реформа призвана давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни, заявляли в ведомстве ранее.

Зарубежный опыт

В странах Европы и США есть свои особенности начального образования.

Комфорт учеников – первый приоритет европейских школ. В совершенствование оборудования и модернизацию классов средства вкладывают ежегодно. Европейские школы ставят целью не только дать знания, но и создать условия для проведения времени с удовольствием.

В Финляндии все школы получают равное финансирование, учебники и канцелярские принадлежности – бесплатные В Финляндии школы как в крупных городах, так и в селах получают равномерное финансирование, все учебники и канцелярские принадлежности – бесплатные.

Управление образованием в Германии децентрализованное. Государство контролирует систему образования, однако в каждой федеральной единице существует министерство, которое курирует вопросы образования. В 16 федеральных землях работают различные виды школ и школьных систем.

Образование в Великобритании может быть государственным или частным. На государственный сектор большое влияние оказывают местные органы власти в соответствии с их полномочиями. Государство регулирует процесс образования посредством финансирования, налогообложения и законодательства. Школьное образование в Соединенных Штатах в основном государственное. В частных школах учатся 15% учащихся. Образовательные учреждения контролируют и финансируют местные органы власти.

Что появится в школах

Подготовка учителей, которые будут обучать первоклассников согласно новому подходу, закончится в июне. Оборудовать новые классы успеют к 1 сентября, уверена исполняющий обязанности директора Одесского областного института усовершенствования учителей Любовь Задорожная. По ее словам, на оборудование одного класса может понадобиться 150-250 тыс. гривен. Сумма будет зависеть от количества учеников в классе.

"Там и мебель, и дидактические материалы – на каждый данный вид есть свое финансирование и свое соотношение, - объясняет Задорожная. - Есть и на повышение квалификации учителей, есть на мультимедийные комплексы, которые должны быть – скажем, мини-типография, которая должна быть в каждом классе, – и электронные учебники, которые будут опробованы – тоже есть финансирование отдельно для первых классов".

Сами же здания школ находятся на балансе органов местного самоуправления, добавила Задорожная. Но чтобы создать новое образовательное пространство, предусмотренное реформой, нужно перестроить образовательные учреждения, а не просто заменить окна или двери.

Новый закон Об образовании приняли в сентябре прошлого года. На очереди – принятие нового закона Об общем среднем образовании.