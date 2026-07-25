Российский удар реактивным шахедом: в Сумах погибли трое водителей Новой пошти

Последствия российской атаки на Сумы, 25 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Сумской области)

В Сумах в результате российской атаки реактивным шахедом в ночь на субботу, 25 июля, погибли три человека — водители Новой пошти в возрасте 43, 53 и 48 лет. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, оккупанты нанесли преднамеренный удар по гражданскому объекту, где работали люди. В результате попадания возник масштабный пожар.

Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших, еще один мужчина скончался по дороге в больницу.

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По данным ГСЧС, в Сумах после удара горели автомобили и нежилые здания.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью Россия атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 БПЛА; ПВО уничтожила одну ракету и 127 дронов.

Сообщалось об ударах по АЗС и пожарной части в Полтавской области.