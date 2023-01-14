Новая массированная атака РФ. В Харьковской области зафиксировано два «прилета» по объекту инфраструктуры — ОВА

14 января, 16:10
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Последствия одного из обстрелов РФ (Фото:REUTERS)

Последствия одного из обстрелов РФ (Фото:REUTERS)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российская армия в субботу, 14 января, два раза попала в объект критической инфраструктуры.

Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Синегубова, в настоящее время применяются аварийные отключения света, на месте работают экстренные службы.

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Россия атаковала Киев ракетами в субботу, 14 января, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Есть попадание в объект инфраструктуры, обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Через несколько часов страна-агрессор начала первую в 2023 году массированную ракетную атаку на Украину.

Видео дня

В Днепре зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Под завалами находятся люди.

https://www.youtube.com/embed/9puvPINff_M
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Харьковская область Инфраструктура Атака Олег Синегубов Война России против Украины

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