Носитель Кинжалов. В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

7 сентября, 21:01
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Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ) взлетел самолет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет Кинжал.

Обновлено в 21:00. Объявлен отбой воздушной тревоги.

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Фото: alerts.in.ua

Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг, 7 сентября.

«Вся Украина — ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка», — сообщили в Воздушных Силах.

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По состоянию на 20:15 воздушная тревога объявлена по всей Украине.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

В ночь на четверг, 7 сентября, Россия в очередной раз атаковала дронами-камикадзе Shahed порты юга Одесской области, в частности Измаил. Силам ПВО удалось сбить 25 из 33 дронов.

В результате сегодняшнего налета шахедов в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание. Пострадало двое гражданских людей.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога Х-47 Кинжал

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