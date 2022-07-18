Норвегия собирает деньги на Байрактар для Украины
Байрактар (Фото:АрміяІнформ)
В Норвегии запустили кампанию по сбору средств для покупки турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Аnadolu.
В рамках кампании планируется собрать 55 миллионов крон и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.
Организаторы сбора средств рассказали, каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 не менее 10 крон.
Схожие кампании были проведены в других странах. Например, в Польше и Литве.
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