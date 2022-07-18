Норвегия собирает деньги на Байрактар для Украины 18 июля, 16:51 Байрактар (Фото:АрміяІнформ)

В Норвегии запустили кампанию по сбору средств для покупки турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Аnadolu.

В рамках кампании планируется собрать 55 миллионов крон и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.

Организаторы сбора средств рассказали, каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 не менее 10 крон.

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Схожие кампании были проведены в других странах. Например, в Польше и Литве.

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