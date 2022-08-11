Норвегия поможет тренировать украинских военных в Великобритании 11 августа, 18:12 Украинские военные проходят обучение на полигонах Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Министр обороны Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия будет помогать обучать украинских военных в Великобритании.

Об этом пишет NRK.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие остро нуждаются в подготовке на фоне полномасштабного вторжения РФ.

«Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать с инструкторами по этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны», — сказал норвежский министр обороны.

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На этой неделе в Копенгагене прошла донорская конференция с участием нескольких стран. Она стремится помочь в работе Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Обучение украинских военных в Великобритании сосредоточено на стрельбе, обороне, психологической стойкости и правильной эвакуации раненных с поля боя.



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