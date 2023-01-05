Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов 5 января, 06:15 Украинская артиллерия ведет огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Министр обороны Норвегии Берн Арилд Грам сообщил, что его страна передала для нужд Украины 10 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм.



В Минобороны подчеркнули, что снаряды можно использовать в различных видах артиллерийских вооружений, в частности, самоходных гаубицах M109.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил", - заявил министр.

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Он отметил, что в 2023 году Норвегия продолжит поддержку и будет закупать оружие для Украины у производителей.