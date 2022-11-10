Норвегия и Нидерланды передадут 250 млн евро в фонд поддержки Украины 10 ноября, 20:03 Средства будут выделены на закупку необходимой Украине военной техники (Фото:Министерство обороны Нидерландов)

Правительства Норвегии и Нидерландов передадут в новосозданный Международный фонд для Украины около 250 млн евро.

Так, на сайте правительства Норвегии сообщается, что страна выделит в поддержку Украины 1,5 млрд крон (около 150 млн евро).

Эти деньги идут вдобавок к 400 млн крон, которые Норвегия пожертвовала фону раньше. Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам отмечает, что это финансирование использовали, чтобы приобрести беспилотники, оборудование для их глушения и артиллерийские снаряды.



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Вклад в 1,5 миллиарда норвежских крон является составляющей трех миллиардов норвежских крон, которые правительство Норвегии выделит на военную поддержку Украины в 2022 году.



На сайте минобороны Нидерландов говорится, что страна передаст в Международный фонд для Украины 100 миллионов евро.

Первые контракты на поставку оружия будут заключены до конца 2022 года.



Международный фонд для Украины занимается закупкой необходимой Украине военной техники непосредственно от оборонно-промышленного комплекса.



Он позволяет странам-участницам продолжать предоставлять Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе без ущерба для их военных возможностей. Процесс создания фонда находится на завершающей стадии.

В фонде, который возглавляет Великобритания, будут участвовать Дания, Нидерланды и Норвегия.

