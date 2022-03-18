«Это не самый вероятный сценарий». Норвегия готовится принять до 100 тысяч украинских беженцев 18 марта, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Фото:Heiko Jungevia / REUTERS)

Норвегия считает, что примет около 30 тысяч украинских беженцев, но готовится, что их количество может достигнуть 100 тысяч.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Reuters.

«Это не самый вероятный сценарий, однако у нас должен быть план, и мы должны быть готовы к тому, что это случится», — сказал Стере.

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Также он добавил, что в случае приближения количества украинских беженцев к самому высокому прогнозу, страна с населением в 5,4 миллиона человек будет вынуждена размещать людей на спортивных аренах, складах и даже в палатках.

По данным ООН за последние три недели Украину покинули около 3,2 миллиона человек.

На сегодняшний день в Норвегию прибыли около двух тысяч беженцев, пострадавших от российского вторжения. Правительство заявило, что скоро приедут еще 5250 украинцев, среди них 2500 покинувших Молдову и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.

Норвегия, граничащая с Россией, планирует увеличить расходы на оборону и безопасность на 3,5 миллиарда норвежских крон (398 миллионов долларов) из-за войны в Украине, добавил Йонас Гар Стере.

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