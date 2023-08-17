Номерные знаки авто: стало известно, сколько человек воспользовались бронированием номеров за неделю существования услуги 17 августа, 16:54 Новая онлайн-услуга для водителей (Фото:Jonas Leupe \ Unsplash)

За неделю существования услуги бронирования номерных знаков онлайн ею воспользовались более тысячи человек.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Новая онлайн-услуга для водителей

За неделю существования услуги бронирования номерных знаков в Электронном кабинете водителя ею воспользовались 1 363 граждан.

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Услуга предоставляется если информация о водителе есть в электронном реестре МВД. Стоимость выбора номерного знака обойдется в 360 грн за любую комбинацию, кроме определенных платных комбинаций цифр.

Стоимость 1 суток хранения — 10,80 грн. Бронирование номерного знака действует до 10 дней.

Если в течение 10 календарных дней заказчик бронирования не обратился за услугой перерегистрации, то бронирование отменяется автоматически. Деньги можно вернуть.

Правительство запретило буквы Z и V на автономерах

Украинский Кабмин запретил заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с войной рф в Украине.

Отныне под запрет попадают буквы Z и V, использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику российского вторжения. То есть, не допускается использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф.

Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Подчеркивается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил рф.