Обновленные данные. Ночью силы ПВО сбили 58 из 59 Шахедов — Генштаб 28 мая, 20:14 Иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Глеб Гаранич/Рейтер)

В ночь на воскресенье, 28 мая, во время самой масштабной российской атаки дронами украинские военные уничтожили 58 из 59 иранских Шахедов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.



Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью Россия выпустила по Киеву и другим регионам 54 дрона-камикадзе, 52 из которых были уничтожены.

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В КГВА отметили, что над Киевом сбили более 40 вражеских дронов-камикадзе. В Голосеевском, Печерском и Дарницком районах столицы разрушения из-за падения обломков сбитых беспилотников. Погиб один человек, еще один пострадал.



В Генштабе добавили, что в течение этих суток противник нанес 91 авиационный удар и совершил около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отбили 18 вражеских атак.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, три пункта управления и склад боеприпасов противника.