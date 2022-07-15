Исключительно по гражданской инфраструктуре. Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харькову — ОВА

15 июля, 10:24
Дом в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Дом в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Ночью, в пятницу, 15 июля российские войска нанесли ракетные удары по Харькову, били исключительно по гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.

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Синегубов заявил, что еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет.

Также в течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Поврежденные частные домовладения, хозяйственные постройки, спасатели ликвидировали пожары.

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В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочные ранения получила женщина 69 лет.

«На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8&t=1146s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Харьков Война России против Украины

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