Ночью россияне обстреляли Роганскую общину в Харьковской области, есть раненые 21 августа, 08:55 Всего с 20 по 21 августа в Харьковской области произошло шесть пожаров от обстрелов со стороны оккупантов (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области via Facebook)

В ночь на 21 августа российские войска обстреляли Роганскую общину Харьковской области. В результате ранены два человека.



Об этом сообщает в Facebook ГСЧС.

«Ночью враг совершил очередной ракетный обстрел гражданской инфраструктуры. В этот раз ракеты упали на территорию Роганской территориальной общины, вызвав там два пожара и ранив двух гражданских людей», — говорится в сообщении.



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Кроме того, в субботу, 20 августа, около 19:00 РФ из артиллерии нанесла удары по Циркунам. Сгорело четыре частных дворовых застройки.



В Чкаловской общине российский снаряд попал в заброшенное здание площадью около 200 кв. м. Здание также загорелось.



Отмечено, что всего с 20 по 21 августа в Харьковской области произошло шесть пожаров от обстрелов со стороны оккупантов. В частности пять возгораний произошло в Харьковском районе области, одно — в Чугуевском.

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