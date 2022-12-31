Ночью россияне ударили Искандерами по военному городку на Черниговщине

31 декабря, 10:33
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Россияне ночью нанесли удар с ОТРК Искандер по Черниговщине (Фото:Минобороны РФ)

Россияне ночью нанесли удар с ОТРК Искандер по Черниговщине (Фото:Минобороны РФ)

В ночь на субботу, 31 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Черниговщине — враг целил по одному из военных городков в области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По предварительной информации, это была баллистическая ракета Искандер, траекторию которой практически невозможно проследить имеющимися средствами ПВО.

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Отмечается, что погибших нет.

Глава ОВА добавил, что за последние дни интенсивность обстрелов возросла. Враг бьет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Чаус сообщил, что вчера, 30 декабря, в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина.

Он призвал в ближайшие дни быть максимально бдительными.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Черниговская область Ракетные удары Искандер Военный городок Война России против Украины Ракетный удар

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