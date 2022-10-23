Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и тяжелой артиллерии, силы ПВО сбили над областью вражеский дрон

23 октября, 07:54
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Последствия обстрела Днепропетровской области, 16 октября (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области, 16 октября (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

В ночь на 23 октября оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Ночью россияне снова били по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую общину», — написал он.

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По словам Резниченко, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Глава ОВА также добавил, что во время ночной атаки россиян военные из воздушного командования Восток уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. Его сбили в Никопольском районе.

Остальные районы провели ночь под звуки сирены.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

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