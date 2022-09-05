Ночью россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район, есть повреждения — глава ОВА

5 сентября, 08:25
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Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

В ночь на понедельник, 5 сентября, оккупаты дважды обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Россияне не прекращают террора наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали», — написал он.

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Отмечено, что в Никополе повреждены десять частных домов и многоэтажка. Обстрелом изуродованы девять зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.

Кроме того, оборвало и несколько линий электропередач — их уже починили. В других районах области ночь прошла с сиренами, но без атак.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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