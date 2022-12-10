Есть существенные разрушения, без света тысячи потребителей. Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области

10 декабря, 08:46
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Ночью россияне обстреляли Одесскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ночью россияне обстреляли Одесскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские войска в ночь на 10 декабря атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Сегодня ночью враг дронами-камикадзе атаковал объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Во время этой атаки было попадание и есть последствия разрушений. Продолжается спасательная операция и ведутся работы по восстановлению энергетической инфраструктуры нашего региона», — сказал он.

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Братчук добавил, что информации о пострадавших пока нет. Он также поблагодарил украинских защитников за два уничтоженных дрона-камикадзе в небе над Одесской областью.

По данным Одесского городского совета, существенно разрушены объекты энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Одесская область Война России против Украины

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