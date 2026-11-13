Россия ночью атаковала Украину почти 120 БПЛА, более половины из них были реактивными

Последствия российской атаки в ночь на 13 ноября в Ровно (Фото: ГСЧС Ровненской области / Telegram)

В ночь на 13 ноября (начиная с 18:00 12 ноября) российские оккупационные войска атаковали Украину 117 ударными БПЛА типа Shahed (63 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. По предварительным данным, силами ПВО были сбиты или подавлены 80 вражеских целей.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Враг атаковал Украину с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

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Отмечается, что из 80 обезвреженных БПЛА 39 были реактивными.

В то же время зафиксированы попадания в 24 местах, а также падение сбитых объектов (обломков) в 10 местах.

«Несколько ударных беспилотников всё ещё в воздухе, боевая работа продолжается!» — предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Фото: Воздушные силы ВС Украины / Telegram

В Киеве в результате российской атаки загорелось здание медицинского учреждения.

В Ровно в результате обстрела многоэтажки пострадали шесть человек. В Виннице повреждены жилые дома и детский сад.

В Запорожье в результате российской атаки на частный сектор города погиб 17-летний юноша. Еще четырех человек спасли из-под завалов.

В Черкасской области атаке подверглись объекты критической инфраструктуры.

В Сумской области россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады.