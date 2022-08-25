Оккупанты ударили ракетами С-300 по частному сектору Николаева

25 августа, 10:14
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Ночью по Николаеву оккупанты ударили ракетами С-300 (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Ночью по Николаеву оккупанты ударили ракетами С-300 (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В ночь на четверг, 25 августа, российские оккупанты ударили ракетами С-300 по частному сектору Николаева.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Ночью, 25 августа, ориентировочно в 03:30 Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилищный сектор», — написал он.

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В результате обстрела загорелся частный дом.

Предварительно, без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется.

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https://www.youtube.com/embed/fW_U_Tp4TOg

Кроме того, вечером 24 августа оккупанты атаковали Николаев реактивными снарядами системы залпового огня Смерч Удар был направлен на портовую инфраструктуру. Пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев ЗРК С-300 Война России против Украины Виталий Ким

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