Оккупанты ударили ракетами С-300 по частному сектору Николаева 25 августа, 10:14 Ночью по Николаеву оккупанты ударили ракетами С-300 (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В ночь на четверг, 25 августа, российские оккупанты ударили ракетами С-300 по частному сектору Николаева.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Ночью, 25 августа, ориентировочно в 03:30 Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилищный сектор», — написал он.

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В результате обстрела загорелся частный дом.

Предварительно, без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Кроме того, вечером 24 августа оккупанты атаковали Николаев реактивными снарядами системы залпового огня Смерч Удар был направлен на портовую инфраструктуру. Пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.

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