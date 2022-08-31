«Ночь под российским огнем». Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из Градов и тяжелой артиллерии, есть раненая 31 августа, 09:18 Обстрел Днепропетровской области (Фото:Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на 31 августа войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Они вели огонь четыре раза за ночь из Градов и тяжелой артиллерии. Один человек ранен.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, враг дважды ударил по самому Никополю. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

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Кроме того, вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

«В Мировской общине обошлось без пострадавших. В других районах на эту минуту спокойно», — добавил Резниченко.

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