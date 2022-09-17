Ночью оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть погибший 17 сентября, 12:23 Николаевская область, 10 июля (Фото:t.me/mykolaivskaODA /951)

В ночь на 17 сентября российские захватчики нанесли удары по районам Николаевской области, есть погибший. Кроме того, в некоторых городах исчезли свет и вода.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Так, в Николаевском районе под обстрел попал город Очаков. 16 сентября в 15:50 были зафиксированы вражеские обстрелы береговой зоны города. Ночью 17 сентября россияне продолжили наносить удары по Очакову, в результате чего в некоторых районах города исчезли свет и вода. Пострадавших нет.



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Также около 02:50 17 сентября был обстрелян поселок Дмитровка Куцурубской общины. Погиб один человек. Повреждены очистные сооружения и электроподстанция. В большинстве населенных пунктов общины отсутствует свет.



В Баштанском районе утром 16 сентября вражеским обстрелам подверглись окраина с. Муравьевка и окрестность станции Березнеговатое. 17 сентября, ориентировочно с 00:05 по 00:12 зафиксированы обстрелы окрестностей поселка городского типа Березнеговатое. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также за прошедшие сутки, 16 сентября, около 19:00 были обстрелы с. Широкое Широковской общины. Разрушены нежилые хозяйственные постройки. Утром 17 сентября в 05:00 и 06:00 с. Широкое еще раз подверглось обстрелам. Информация о разрушениях уточняется. Пострадавших среди гражданских нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.



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