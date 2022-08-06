Несколько ракет взорвались на территории РФ. Ночью оккупанты обстреляли Харьков из Белгорода — Синегубов

6 августа, 10:09
Последствия обстрела жилых районов Харькова, 8 июня (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Последствия обстрела жилых районов Харькова, 8 июня (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Российские войска в ночь на субботу, 6 августа, нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковскому району.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Оккупанты снова нанесли удары по Харькову. Ракеты выпустили из соседнего Белгорода. В очередной раз под прицелом — исключительно гражданская инфраструктура. Около 01:00 ударили по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания», — написал Синегубов.

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По его словам, также было зафиксировано попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе.

Отмечено, что через несколько минут после этого оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В близлежащих нежилых помещениях, возле которых упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет.

«По данным военных, несколько ракет "не захотели" покидать родной белгород, и взорвались на территории россии. Не выдавая военную тайну: сегодня в Харьковской области не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что еще раз благодарим наших ВСУ», — подчеркнул глава ОВА.

Также Синегубов сообщил, что по области в течение суток россияне наносили многократные удары по Золочевской общине, есть повреждения частных домовладений и хозяйственных сооружений.

Кроме того, оккупанты в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский районы.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области получили ранения от обстрелов и госпитализированы два человека: 41-летний мужчина и женщина 37 лет в Изюмском районе. Их состояние — среднее», — отметил он.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

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