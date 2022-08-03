Для дискредитации ВСУ. Ночью оккупанты обстреляли Энергодар — мэр

3 августа, 11:00
Оккупанты ночью обстреляли Энергодар (Фото:1news.zp.ua)

Оккупанты ночью обстреляли Энергодар (Фото:1news.zp.ua)

В ночь на среду, 3 августа, российские оккупанты обстреляли из окрестных сел промышленную и реакреационную зоны Энергодара для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«Предварительно известно, что оккупанты запустили ракеты из соседних сел (в радиусе нескольких десятков километров) с целью обвинения затем ВСУ в обстреле города. Но не учли, что и в селах тоже люди наблюдают за их „творчеством“. И подтверждают вылеты именно от оккупантов», — написал он.

Видео дня

Сейчас информации о пострадавших в результате ночных провокаций оккупантов нет.

30 июля в оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремели взрывы в отеле, где размещались российские оккупанты.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Энергодар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Донецкая область, август 2022 года. (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook)
«Обезвредить российскую ПВО — возможно» /
Куда РФ стягивает войска и как Украину усилят антирадарные ракеты и ATACMS — эксперт CIT
3 августа, 09:41
События
Те, кто спешат сейчас продать всю недвижимость в Украине, заплатят по-максимуму (Фото:designer491 / Depositphotos)
Суммы налогов растут /
Почему оценочная стоимость жилья при продаже оказалась выше реальной
3 августа, 09:00
Ритейл/Недвижимость
Нэнси Пелоси (в центре в розовом костюме) по прибытии на Тайвань (Фото:Nancy Pelosi via Twitter)
Сюжет
За что драка /
Пять фактов о большой экономике маленького Тайваня, поссорившего Китай и США
3 августа, 07:33
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X