Для дискредитации ВСУ. Ночью оккупанты обстреляли Энергодар — мэр 3 августа, 11:00 Оккупанты ночью обстреляли Энергодар (Фото:1news.zp.ua)

В ночь на среду, 3 августа, российские оккупанты обстреляли из окрестных сел промышленную и реакреационную зоны Энергодара для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«Предварительно известно, что оккупанты запустили ракеты из соседних сел (в радиусе нескольких десятков километров) с целью обвинения затем ВСУ в обстреле города. Но не учли, что и в селах тоже люди наблюдают за их „творчеством“. И подтверждают вылеты именно от оккупантов», — написал он.

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Сейчас информации о пострадавших в результате ночных провокаций оккупантов нет.

30 июля в оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремели взрывы в отеле, где размещались российские оккупанты.

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