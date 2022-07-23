Ночью в Кирилловке прогремели взрывы — мэр Мелитополя 23 июля, 10:03 Федоров заявил, что в Кирилловке раздались взрывы (Фото:www.radiosvoboda.org)

Ночью, в субботу, 23 июля, в Кирилловке прогремели взрывы, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Сегодня ночью неспокойно в Кирилловке: в 3:00 и в 5:00 слышны взрывы. Побережье Азовского моря, которое в прошлом году гостеприимно принимало более 5 миллионов туристов, в этом году оккупировано рашистами", - написал он.

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По его словам, после удачных атак ВСУ на военные базы в Мелитополе и Мирном Мелитопольском районе, оккупанты начали свозить свою военную технику в том числе в Кирилловку.

"Они надеялись, что там их не достанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движение сопротивления. Но кто-то точно достал. Ждем подтверждения информации», — написал он.

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