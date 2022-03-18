В Луганской области в результате ночных обстрелов погибли два человека, более 20 домов разрушены 18 марта, 08:35 Цей матеріал також доступний українською Последствия ночных обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА) via Telegram)

В результате ночных обстрелов в Северодонецке и Рубежном (Луганская область) погибли два человека, еще шестеро ранены. Кроме того, более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушены.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры россияне разрушили в Северодонецке и Рубежном за ночь. Артиллерия и системы залпового огня российской армии в течение вечера и ночи с 17 на 18 марта целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в пятницу вечером враг обстрелял градами старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.

Мэр отметил, что за несколько недель оккупанты превратили эти два уютных города почти в руины.

«К сожалению, у нас уже двое погибших и четыре раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода — постараемся починить как можно скорее. Сложная ситуация и в Рубежном, который отбивается от врага из последних сил. За ночь произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых», — сообщил Гайдай.

По словам главы ОВА, в 05:00 россияне вновь открыли огонь по Северодонецку, Кременной и Привольному. Число жертв и разрушений уточняется.

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