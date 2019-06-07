Ночной обстрел вблизи Новолуганского: количество пострадавших увеличилось до 11 Сегодня, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Мина попала в блиндаж Минобороны

Количество пострадавших военнослужащих в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил возле поселка Новолуганское увеличилось до 11 человек.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По состоянию на 16:00 были госпитализированы еще трое украинских военнослужащих.

«Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского», — заявили в штабе.

По данным украинских военных, во время обстрела российские гибридные войска применили артиллерию 122 мм, запрещенную Минскими договоренностями.

«Как только вражеская батарея проявила себя огнем, Объединенными силами были немедленно применены огневые средства поражения в ответ», — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 7 июня на окраине поселка Новолуганское Донецкой области мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли бойцы полка Азов Национальной гвардии — Дмитрий Пругло Максим Олексюк. Еще восемь бойцов получили ранения.