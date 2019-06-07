Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Андрей Смирнов
Медведчук плюнул на часть украинцев
Юрий Витренко
Каминг-аут «Газпрома»
Богдан Яременко
Дорогая пресс-служба Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Ночной обстрел вблизи Новолуганского: количество пострадавших увеличилось до 11

Сегодня, 17:08
Цей матеріал також доступний українською
Ночной обстрел вблизи Новолуганского: количество пострадавших увеличилось до 11 - фото

Минобороны

Мина попала в блиндаж

Количество пострадавших военнослужащих в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил возле поселка Новолуганское увеличилось до 11 человек.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По состоянию на 16:00 были госпитализированы еще трое украинских военнослужащих.

«Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского», — заявили в штабе.

По данным украинских военных, во время обстрела российские гибридные войска применили артиллерию 122 мм, запрещенную Минскими договоренностями.

«Как только вражеская батарея проявила себя огнем, Объединенными силами были немедленно применены огневые средства поражения в ответ», — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 7 июня на окраине поселка Новолуганское Донецкой области мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли бойцы полка Азов Национальной гвардии — Дмитрий Пругло Максим Олексюк. Еще восемь бойцов получили ранения.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Новолуганское ООС Донбасс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 13:08

img
«Подбросили наркотики»: Медуза заявила о задержании в Москве своего журналиста
Политика

Сегодня, 20:26

img
Конституционный суд обнародовал решение об отмене е-декларирования для антикоррупционных активистов
События

Сегодня, 17:13

img
Сеансы отменены: полиция задержала десять человек, пытавшихся захватить кинотеатр Киев

ТОП 3

События

Сегодня, 14:05

img
Центр Киева в дыму: Нацкорпус устроил митинг на Софиевской площади
7297
События

Сегодня, 07:31

img
Обострение на Донбассе: в зоне ООС погибли четверо военных, 10 пострадали
4999
События

Сегодня, 09:58

img
Нужна длительная реабилитация. Кулеба рассказал о состоянии десяти детей, которых вернули из Грузии
4646