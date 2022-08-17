В результате массированного обстрела Николаева повреждены жилые дома
Разрушения после обстрелов в Николаеве (Фото:Press service of the Mykolaiv Regional Prosecutor’s Office/Handout via REUTERS)
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате ночных обстрелов города были повреждены жилые дома.
«Есть попадание в гражданские объекты, повреждение жилых домов. Подробности не даю. Все нужные службы работают на местах. Вся информация — утром», — сообщил Сенкевич.
Ранее Сенкевич сообщил, что российские оккупанты ночью совершили мощный обстрел города.
Мэр отметил, что в Николаеве перестали работать линии 101 и 102.
Жителей города призвали звонить по местным номерам: (0512) 30 45 17 и (0512) 30 45 18.
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