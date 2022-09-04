Массированная атака на Николаев. Оккупанты обстреляли три больницы и 26 частных домов
Последствия ночного обстрела Николаева (Фото:Офис Генерального прокурора/Telegram)
В результате ночного воскресного обстрела в Николаеве пострадали три больницы, 26 жилых домов, три образовательных заведения, гостиница и музей.
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в Telegram.
По его словам, в помещениях в общей сложности вылетело 74 окна. В семи домах частично повреждена крыша.
В лечебных заведениях выбиты окна, двери, изуродован фасад зданий. В кабинетах и палатах повреждена мебель и потолок, помещение засыпано обломками.
В образовательных заведениях выбиты окна и двери.
Отдельные улицы пришлось перекрыть для проезда, потому что в результате взрывов их забрасывали камнями, землей и обломками.
Прокуратура открыла дела по факту массированного удара по Николаеву, Вознесенску и Очакову. Производство открыто за нарушение законов и обычаев войны ( ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.