Разбор завалов завершен. В результате ночного обстрела Днепра погибли трое человек — ОВА

30 сентября, 17:43
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Последствия обстрела Днепра российскими оккупантами, 29 сентября (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Последствия обстрела Днепра российскими оккупантами, 29 сентября (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В результате ночного российского обстрела Днепра погибли трое человек, еще пятеро — получили ранения. Спасатели завершили разбор завалов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Спасатели обнаружили тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра», — написал он.

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Резниченко также добавил, что спасатели завершили разбор завалов на транспортном предприятии города, куда попала ракета россиян.

В четверг, 29 сентября, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские оккупанты ударили ракетой Искандер по автобусному парку.

Филатов предупредил, что ряд маршрутов общественного транспорта будут работать с перебоями. Всего в автопарке сгорело более 100 автобусов.

https://www.youtube.com/watch?v=u0iyh1C0CZs
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Город Днепр Война России против Украины

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