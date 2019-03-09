Ночная погоня. В Киеве подросток устроил ДТП, пытаясь сбежать от полиции на угнанной машине Сегодня, 10:12 889 Цей матеріал також доступний українською Информатор В результате ДТП пострадал один из полицейских Информатор

В пятницу вечером, 8 марта, в Киеве полицейским пришлось устроить погоню за 17-летним подростком на Lancia.

Как сообщает Информатор, в правоохранительные органы поступило заявление об угнанном автомобиле.

Через некоторое время патрульные обнаружили машину, подпадающую под ориентировку, однако на их требование остановиться водитель не реагировал.

После этого началась погоня, во время которой подросток резко повернул влево, протаранив Toyota патрульных, из-за чего обе машины вылетели с проезжей части.

В итоге несовершеннолетнего угонщика, который к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения, удалось задержать.

Фото: Информатор

При этом один из правоохранителей во время аварии получил незначительные травмы.