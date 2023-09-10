Атака Шахедов. В Киевской области повреждены частные дома, школа, садик и объект инфраструктуры 10 сентября, 10:54 Обломок российского дрона, найденный в Киеве после атаки 10 сентября (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

В результате ночной атаки Шахедов в Киевской области повреждены восемь частных домов, школа, детсад, инфраструктурный объект и учебно-реабилитационный центр.



Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Он отметил, что в Киевской области этой ночью активно работала ПВО. Воздушная тревога длилась более трех часов.

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В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.



В то же время взрывной волной в одном из районов области повреждены восемь частных домов. В них выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Владельцам обещают предоставить всю необходимую помощь.

Еще в одной из громад взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. В другой — учебно-реабилитационный центр.

Также возникло возгорание лесной подстилки, сообщает местная власть. Пожар оперативно ликвидировали.

В ночь на воскресенье, 10 сентября, Россия атаковала Киев и область дронами-камикадзе типа Шахед в несколько волн. Силы ПВО уничтожили 26 из 33 дронов, которые запустили россияне.



В Киеве обломки упали в трех районах: повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горелая трава и шпалы.

