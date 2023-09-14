Россия атаковала Украину шахедами: уничтожено 17 из 22 целей — Воздушные силы 14 сентября, 08:19 Уничтоженный иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на четверг, 14 сентября, российские оккупанты атаковали Украину 22 ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной было уничтожено 17 целей.



Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Отмечается, что россияне запустили БПЛА несколькими группами с трех направлений: мыса Чауда в Крыму и российских городов Ейск и Курск.

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Движение шахедов происходило в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

В ночь на четверг, 14 сентября, Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей, РФ массированно атаковала шахедами. В отдельных регионах была угроза баллистических ударов.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Россия модернизирует шахеты. Также враг планирует усовершенствовать управляемые авиационные бомбы.

18 августа газета The Washington Post сообщила, что РФ к середине 2025 года хочет произвести 6000 дронов-камикадзе на своей территории с помощью Ирана.

