Ночная атака РФ: в Воздушных силах рассказали, сколько «шахедов» удалось уничтожить 30 июня, 08:25 Иранский дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В ночь на пятницу, 30 июня, россияне атаковали Украину 13-ю дронами Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и четырьмя зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300. Силам обороны удалось уничтожить десять «шахедов».



Об этом сообщили Воздушные Силы в Telegram.

По их данным, россияне атаковали военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Предварительно жертв нет.

Shahed-136 — дрон-камикадзе иранского производства, который впервые был представлен в 2020 году.

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В середине июля 2022 года российская делегация посетила Иран, где им представили БПЛА.

В сентябре 2022 года в воздушном пространстве Украины вблизи города Купянск на Харьковщине был впервые сбит Shahed-136.

Больше всего БПЛА такого типа россияне запустили в воздушное пространство Украины в октябре 2022 года — 238 единиц. За 19 дней мая 2023 года — 154 единицы, в январе 2023 года — 108 единиц. Максимальное количество сбитых «шахедов» за день составило — 45 единиц.

В общем, по состоянию на 20 мая 2023 года, всего было сбито 885 единиц БПЛА типа Shahed.