Ночная атака РФ: в Одесской и Сумской областях уничтожено 32 из 44 шахедов — Воздушные силы 13 сентября, 08:31 Шахед (Фото:tvtoront/Twitter)

В ночь на среду, 13 сентября, российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области 44 ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 32 цели.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Отмечается, что во время атаки было запущено несколько групп шахедов с трех направлений: из российских Приморско-Ахтарска и Курска и мыса Чауда в Крыму.

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По данным Воздушных сил, основное направление запуска БПЛА — южные районы Одесской области и портовая инфраструктура области.



Сообщается, что к отражению атаки были привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В ночь на среду, 13 сентября, была объявлена воздушная тревога. Россия нанесла очередную атаку дронами-камикадзе по Украине.

В Одесской ОГА сообщили о попадании: были зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Известно о шести пострадавших гражданских лиц. Три человека в тяжелом и трое в среднем состоянии тяжести доставлены в больницу.