«Шаг отчаяния». Ким прокомментировал ночную атаку иранскими дронами Shahed 7 декабря, 13:13 Виталий Ким назвал «шагом отчаяния» ночную атаку иранскими дронами Shahed по Украине (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Атака иранскими дронами Shahed со стороны РФ по территории Украины в ночь на среду, 7 декабря — это «шаг отчаяния».



Об этом в эфире телемарафона заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он сообщил, что ночная атака дронам была неудачной для России.

«Наши вооруженные силы в свой праздник были на дежурстве и сбивали все», — отметил Ким.

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При этом, по его словам, в Николаеве дроны не зафиксировали, однако войска РФ обстреливают акваторию и некоторые острова. Жертв и разрушений не было.

В ночь на среду, 7 ноября РФ впервые за три недели применила иранские дроны Shahed для ударов по Украине.

Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Один иранский беспилотник сбили на севере Житомирской областью.

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники сбили 14 иранских дронов Shahed-136.

Инфографика: НВ