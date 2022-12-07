«Шаг отчаяния». Ким прокомментировал ночную атаку иранскими дронами Shahed
Виталий Ким назвал «шагом отчаяния» ночную атаку иранскими дронами Shahed по Украине (Фото:t.me/andrii_nebytov)
Атака иранскими дронами Shahed со стороны РФ по территории Украины в ночь на среду, 7 декабря — это «шаг отчаяния».
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он сообщил, что ночная атака дронам была неудачной для России.
«Наши вооруженные силы в свой праздник были на дежурстве и сбивали все», — отметил Ким.
При этом, по его словам, в Николаеве дроны не зафиксировали, однако войска РФ обстреливают акваторию и некоторые острова. Жертв и разрушений не было.
В ночь на среду, 7 ноября РФ впервые за три недели применила иранские дроны Shahed для ударов по Украине.
Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.
Один иранский беспилотник сбили на севере Житомирской областью.
По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники сбили 14 иранских дронов Shahed-136.