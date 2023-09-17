Россияне попали в зернохранилище в Одесской области — фото 17 сентября, 10:51 Последствия ночной атаки в Одесской области (Фото:Сергей Братчук)

Российские войска во время ночной атаки 17 сентября запустили ракеты и дроны по Одесской области. Вражеские снаряды повредили сельскохозяйственную инфраструктуру.

О последствиях ночной атаки сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Он рассказал, что ПВО удалось уничтожить два вражеских дрона и пять ракет.

В то же время вражеские снаряды попали в угодья и зернохранилище на территории Березовского района области. Обошлось без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

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Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук показал фото последствий российской атаки.



В ночь на воскресенье, 17 сентября, россияне запустили по Украине шахеды и крылатые ракеты. Атака была направлена преимущественно на Одесскую область.

Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 вражеских целей, в том числе все вражеские дроны. Ракеты, которые не удалось сбить, попали по территории аграрного предприятия в Одесской области.

