«Ракеты постоянно маневрировали». Гуменюк рассказала детали ночной атаки на Украину 17 сентября, 09:37 Ракета (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

Россияне в ночь на воскресенье, 17 сентября, атаковали Украину ракетами и шахедами. Оккупанты пытались истощить систему ПВО.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Масштабная воздушная тревога связана с очевидной атакой врага с различными способами воздействия. Используются и беспилотные летательные аппараты, и разведывательного типа в том числе. Ракеты воздушного базирования выпущены с самолетов», — отметила Гуменюк.

Видео дня

Пресс-секретарь отметила, что россияне пытались запутать и истощить украинскую противовоздушную оборону, потому что вражеские ракеты использовали сложный маршрут и много маневрировали.

«Пытаются как истощить систему противовоздушной обороны, так и обойти ее. Такой способ атаки враг использует не впервые, пытаясь найти варианты маневра, чтобы быть максимально результативными», — подчеркнула Гуменюк.

В Воздушных силах сообщили, что во время ночной атаки в воскресенье, 17 сентября, россияне запустили по Украине шахеты и крылатые ракеты. Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 вражеских целей. Вражеские ракеты, которые не удалось сбить, попали по территории аграрного предприятия в Одесской области. Там сейчас работают спасатели.