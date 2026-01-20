Нардеп рассказал, что в Верховной Раде после российских обстрелов нет отопления и воды и назвал температуру в своем кабинете

В Верховной Раде Украины в результате российской атаки на Киев в ночь на 20 января отсутствует отопление и водоснабжение.

Об этом во вторник, 20 января, сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram.

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«Учитывая, что почему-то к этой теме активное внимание, то информирую что и в Раде сегодня Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов», — написал Железняк.

Он также добавил, что в его кабинете и до сегодняшнего утра отопления почти не было, поэтому температура в помещении «где-то +12 градусов».

В ночь на вторник, 20 января, Россия массированно атаковала Киев и другие города Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами. Под атакой, кроме столицы, были Запорожье, Днепр, Ровно, Винницкая область и другие области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что буквально перед атакой Украина получила необходимые для ПВО ракеты.

«В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение», — подчеркнул Зеленский.

По данным Воздушных сил ВС Украины, минувшей ночью российские захватчики атаковали Украину противокорабельной ракетой Циркон, 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300, 15 крылатыми ракетами Х-101, а также 339 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками.

Основное направление удара — Киевская область.

По состоянию на 10:00 сбито/подавлено 342 цели — 27 ракет и 315 БпЛА.