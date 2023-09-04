Россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными дронами — глава ОГА 4 сентября, 06:07 Олег Кипер (Фото:Олег Кипер/Facebook)

В ночь на понедельник, 4 сентября, Россия атаковала Измаильский район Одесской области ударными дронами. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава местной ОГА Олег Кипер.

06:05 Отбой воздушной тревоги в Одесской области.

«Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками.

Еще раз прошу жителей и гостей Измаильского района быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это вопрос вашей жизни и здоровья!" — написал Кипер.

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Он также попросил не снимать и не публиковать работу украинских военных ради их безопасности.

Об угрозе атак дронов и ракет в ряде других областей в ночь на 4 сентября сообщали Воздушные силы.