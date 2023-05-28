Пытались обойти южную ПВО. Гуменюк рассказала о новой тактике россиян во время атаки дронами 28 мая, 10:04 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что россияне во время ночной атаки иранскими дронами-камикадзе по Украине использовали нетрадиционные маршруты.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«Маршруты этих летательных аппаратов пролегали несколько нетрадиционно. Они пытались максимально обойти южную ПВО, доказательством этого является то, что они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине», — сообщила Гуменюк.

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По ее словам, это свидетельствует о поиске новой тактики врагом.

«Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения „шахедов“. А мы проводим изучать новые подходы в тактике, чтобы быть максимально эффективными», — добавила пресс-секретарь ОК Юг.

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Ночью в воскресенье, 28 мая, россияне нанесли самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине. Враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах, повреждены здания и склад предприятия, произошли пожары. Один человек погиб, двое пострадали.