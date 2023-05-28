Упал в поле. Во время ночной атаки пограничники сбили один из Шахедов над Черниговской областью — видео 28 мая, 12:00 Ночью пограничники приземлили один из Шахедов над Черниговской областью (Фото:Госпогранслужба/Telegram)

Ночью в воскресенье, 28 мая, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе с двух направлений. Один из Шахедов пограничники сбили над Черниговской областью.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram, обнародовав видео.

«Сегодня ночью во время воздушной атаки бойцы ГПСУ совместно с ВСУ попали во вражеский „Шахед“. Обнаружив цель, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Шахед упал в поле, не долетев до определенной цели.

В ночь на воскресенье, 28 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Россияне массированно атаковали столицу и другие регионы дронами-камикадзе.

Враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.