Упал в поле. Во время ночной атаки пограничники сбили один из Шахедов над Черниговской областью — видео

28 мая, 12:00
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Ночью пограничники приземлили один из Шахедов над Черниговской областью (Фото:Госпогранслужба/Telegram)

Ночью пограничники приземлили один из Шахедов над Черниговской областью (Фото:Госпогранслужба/Telegram)

Ночью в воскресенье, 28 мая, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе с двух направлений. Один из Шахедов пограничники сбили над Черниговской областью.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram, обнародовав видео.

«Сегодня ночью во время воздушной атаки бойцы ГПСУ совместно с ВСУ попали во вражеский „Шахед“. Обнаружив цель, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что Шахед упал в поле, не долетев до определенной цели.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1662741064384491520?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

В ночь на воскресенье, 28 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Россияне массированно атаковали столицу и другие регионы дронами-камикадзе.

Враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Госпогранслужба Украины Черниговская область Война России против Украины атака шахедов

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