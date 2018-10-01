Ночная стрельба в Печерском районе Киева: злоумышленники напали на дом судьи - СМИ

В доме в Печерском районе Киева, на который в ночь с 30 сентября на 1 октября было совершено нападение, живет судья Деснянского районного суда Киева Наталия Буша с мужем-адвокатом и дочерью, сообщает Судебно-юридическая газета.

Двое нападавших, вооруженных огнестрельным оружием, схватили адвоката Андрея Бушу, который возвращался из супермаркета. Они избили адвоката, прострелили ему ноги и потащили в дом. Узнав код от сейфа, грабители завладели ценностями: 4 300 долларов, 300 евро и ожерельем из драгоценных камней. Все это время в доме была и судья Наталия Буша с малолетним ребенком, которых налетчики под угрозой пистолета закрыли в туалете.

Уходя, преступники хотели бросить в дом гранату, но Наталия Буша буквально уговорила их этого не делать, опасаясь, что пострадает ребенок. После этого судья вызвала полицию и скорую помощь.

Вскоре после этого злоумышленники столкнулись с экипажем патрульной полиции, открыли по полицейским огонь и бросили в них гранату. Один из полицейских получил ранения.

Полицейские нашли труп мужчины с огнестрельными ранениями в лесополосе вблизи места перестрелки. Тело может принадлежать одному из злоумышленников, которые стреляли в правоохранителей.

Сейчас идет розыск второго преступника.