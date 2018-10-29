Ночная погоня в Одессе: патрульные открыли огонь, чтобы остановить опасного водителя - видео

В ночь на понедельник, 29 октября, в Одессе произошла ночная полицейская погоня за опасным водителем.

Как сообщается, на улице Водопроводной патрульные заметили автомобиль Nissan, водитель которого ехал без включенного света по встречной полосе.

Требование правоохранителей остановиться злоумышленник проигнорировал, после чего патрульные начали его преследовать.

Также отмечается, что во время погони нарушитель создавал опасные ситуации и чуть не сбил людей на пешеходном переходе.

Так как водитель отказывался остановиться, полицейские открыли огонь по колесам его автомобиля, в результате чего мужчина потерял управление и врезался в забор.

Во врямя ДТП нарушитель получил травму и был госпитализирован. В отношении него начато следствие.