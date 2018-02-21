Ночью в Одессе сгорел еще один внедорожник, машина могла принадлежать депутату

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Внедорожник может принадлежать нардепу от БПП
Думская

Внедорожник может принадлежать нардепу от БПП

В ночь с 20 на 21 февраля в Одессе сгорел внедорожник Lexus.

Как сообщает Думская, инцидент произошел в Обсерваторном переулке около 3 ночи.

Пожарные потушили огонь. Причина возгорания пока не сообщается.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, машина принадлежала депутату Одесского горсовета Петру Ионову. Политик является членом партии БПП.

В полиции пока не прокомментировали инцидент.

Накануне в центре Одессы неизвестные подожгли Volkswagen, припаркованный неподалеку от здания Одесского апелляционного административного суда. По данным очевидцев и граждан, которые проживают недалеко от места проишествия, данный автомобиль принадлежит судье Одесского апелляционного административного суда.

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