Третий раз за последние полгода. Ночь в Днепропетровской области прошла без тревог и атак войск РФ 26 декабря, 08:54 Ночь в Днепропетровской области впервые за долгое время прошла тихо (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Днепропетровской области ночь на понедельник, 26 декабря, впервые за долгое время прошла без тревог и обстрелов войсками РФ.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации в Telegram, это третья тихая ночь за последние 5,5 месяцев с того момента, как российские оккупанты обстреливают Никопольский район.

Видео дня

«Ночь была тихая во всех районах. Без тревог и атак. Это третья тихая ночь за 5,5 месяцев с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольщину», — отметил глава ОВА.

Он также призвал не терять бдительность и переходить в безопасные места во время воздушной тревоги.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе.

Наибольшие повреждения в громадах Никопольского района. Страдает также и сам Никополь.