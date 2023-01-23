«Ценности нужно защищать». Нобелевская лауреатка мира призывает предоставить Украине все необходимое оружие 23 января, 21:43 Александра Матвийчук (Фото:Александра Матвийчук / Facebook)

Украина должна получить все необходимое оружие для защиты от российской агрессии.

Об этом заявила глава Центра гражданских свобод, Нобелевская лауреатка мира 2022 года Александра Матвийчук во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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«Я могу понять людей, которые читают заголовки газет, что нобелевская лауреатка мира призывает предоставить Украине боевые танки, но ценности современной цивилизации нужно защищать», — подчеркнула она.

Матвийчук рассказала, что после начала российской агрессии Украина столкнулась с беспрецедентным количеством военных преступлений.

«Это и расстрелы эвакуационных коридоров, создание Россией системы фильтрационных лагерей, целенаправленное уничтожение жилых домов, церквей, школ, больниц, убийства, изнасилования, пытки, похищение гражданских на оккупированных территориях», — сказала она.

Она напомнила, что Украина документирует все военные преступления РФ.

«Мы документируем эти страдания для того, чтобы рано или поздно Путин и высшее политическое руководство России, высшее военное командование, а также все россияне, совершавшие эти преступления своими руками, были наказаны», — подчеркнула правозащитница.

Матвийчук отметила, что Путин начал войну против Украины не из-за мифической военной угрозы, а из-за того, что демократия приблизилась к российским границам.

«Путин боится не НАТО — Путин боятся идеи свободы», — сказала она.

Матвийчук также отметила, что победой Украины должно стать не только освобождение оккупированных территорий, но и проведение демократической трансформации страны.

«Выиграть эту войну и превратиться самим в Россию — нет никакого смысла», — подчеркнула она.

Она также добавила, что Украина платит слишком высокую цену за демократию и свободу.

«Мы сейчас платим слишком высокую цену только за шанс строить страну, в которой права каждого человека защищены, власть подотчетна и подконтрольна, суды справедливы и независимы, а полиция не бьет выходящих на мирную демонстрацию студентов», — резюмировала Александра Матвийчук.