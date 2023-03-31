В апреле начнется регистрация для участия в НМТ

31 марта, 12:59
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Зарегистрироваться для участия в НМТ можно будет с 3 апреля 2023 (Фото:janeb13/pixabay.com)

Зарегистрироваться для участия в НМТ можно будет с 3 апреля 2023 (Фото:janeb13/pixabay.com)

С 3 апреля начнется регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 3 мая.

До 7 мая зарегистрированный участник может в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за границей, в котором он желает пройти НМТ).

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В дополнительный период (5−12 июня) смогут зарегистрироваться те, кто не смог по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации или регистрировался в основной период регистрации, но в регистрации было отказано.

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Не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ, для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.

Тестирование будет проходить в две сессии:

  • основная: 5 июня — 23 июня;
  • дополнительная: 11−24 июля.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Вступительная кампания Национальный мультипредметный тест (НМТ) Вступительная кампания 2023

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