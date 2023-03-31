В апреле начнется регистрация для участия в НМТ 31 марта, 12:59 Зарегистрироваться для участия в НМТ можно будет с 3 апреля 2023 (Фото:janeb13/pixabay.com)

С 3 апреля начнется регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 3 мая.



До 7 мая зарегистрированный участник может в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за границей, в котором он желает пройти НМТ).



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В дополнительный период (5−12 июня) смогут зарегистрироваться те, кто не смог по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации или регистрировался в основной период регистрации, но в регистрации было отказано.



Не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ, для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.



Тестирование будет проходить в две сессии:

основная: 5 июня — 23 июня;

дополнительная: 11−24 июля.