Во время сдачи НМТ у одного из абитуриентов обнаружили шпаргалку с таблицей умножения

26 июня, 21:09
В Украине прошла основная сессия Национального мультипредметного теста (Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки Украины)

Во время проведения основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) у одного из абитуриентов нашли шпаргалку с таблицей умножения.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона Единые новости в четверг, 26 июня.

«Были и очень странные ситуации для нас. У одного из нарушителей обнаружили шпаргалку. Что было на этой шпаргалке, удивило абсолютно всех организаторов оценивания. Это была таблица умножения. Здесь нужно задуматься о том, как обеспечить овладение базовыми знаниями и навыками», — отметила Вакуленко.

Она отметила, что таких ситуаций было немного. Однако в случае фиксации нарушения результаты теста абитуриента аннулируются и он теряет возможность поступать в пределах года.

Директор УЦОКО также отметила, что в этом году для участия в основной сессии зарегистрировались более 312 тыс. абитуриентов.

В Украине завершилась основная сессия национального мультипредметного теста. Абитуриенты, которые прошли НМТ до 5 июня, уже могли получить свои результаты.

Следующая волна обнародования ожидается до 4 июля — это касается тех, кто сдавал тестирование после 5 июня. Также с этой даты будет доступна справка о результатах УМТ с печатью для тех, кто поступает за границу.

Редактор: Екатерина Шпак

