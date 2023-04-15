Добавили еще четыре города. УЦОКО расширил перечень зарубежных центров, где можно будет сдать НМТ — список

15 апреля, 14:37
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НМТ (Фото:MChe Lee/Unsplash)

НМТ (Фото:MChe Lee/Unsplash)

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что на этой неделе достигнуты договоренности с представителями нескольких стран, которые позволят украинским абитуриентам сдать НМТ еще в четырех городах за рубежом.

Об этом сообщается на сайте УЦОКО.

В частности, речь идет о Берне (Швейцария), Братиславе (Словакия), Кишиневе (Молдова) и Роттердаме (Нидерланды).

В настоящее время предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в таких странах и городах:

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  • Австрия (Вена)

  • Азербайджан (Баку)

  • Бельгия (Брюссель)

  • Болгария (Варна, София)

  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Абериствит, Эдинбург, Лондон)

  • Грузия (Тбилиси)

  • Дания (Орхус)

  • Эстония (Таллинн)

  • Ирландия (Дублин)

  • Испания (Валенсия)

  • Италия (Милан, Рим)

  • Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто)

  • Латвия (Рига)

  • Литва (Каунас)

  • Молдова (Кишинев)

  • Нидерланды (Роттердам)

  • Германия (Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен)

  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)

  • Португалия (Лиссабон)

  • Румыния (Бухарест)

  • Словакия (Братислава)

  • США (Нью-Йорк, Сакраменто)

  • Венгрия (Будапешт)

  • Финляндия (Хельсинки)

  • Франция (Марсель, Париж)

  • Чехия (Брно, Прага)

  • Швейцария (Берн)

  • Швеция (Стокгольм).

В УЦОКО подчеркнули, что если абитуриент уже создал персональный кабинет и выбрал из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация, — то после получения сертификата до 7 мая 2023 года можно будет изменить регистрационные данные, выбрав город поближе к местонахождению.

«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Советуем не тянуть с регистрацией», — говорится в сообщении.

3 апреля началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте, продлится она до 3 мая. Тестирование будет проходить в безбумажной форме.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Внешнее независимое оценивание — ВНО Абитуриенты Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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