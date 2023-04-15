Добавили еще четыре города. УЦОКО расширил перечень зарубежных центров, где можно будет сдать НМТ — список 15 апреля, 14:37 НМТ (Фото:MChe Lee/Unsplash)

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что на этой неделе достигнуты договоренности с представителями нескольких стран, которые позволят украинским абитуриентам сдать НМТ еще в четырех городах за рубежом.

Об этом сообщается на сайте УЦОКО.



В частности, речь идет о Берне (Швейцария), Братиславе (Словакия), Кишиневе (Молдова) и Роттердаме (Нидерланды).

В настоящее время предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в таких странах и городах:

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Австрия (Вена)

Азербайджан (Баку)

Бельгия (Брюссель)

Болгария (Варна, София)

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Абериствит, Эдинбург, Лондон)

Грузия (Тбилиси)

Дания (Орхус)

Эстония (Таллинн)

Ирландия (Дублин)

Испания (Валенсия)

Италия (Милан, Рим)

Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто)

Латвия (Рига)

Литва (Каунас)

Молдова (Кишинев)

Нидерланды (Роттердам)

Германия (Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен)

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)

Португалия (Лиссабон)

Румыния (Бухарест)

Словакия (Братислава)

США (Нью-Йорк, Сакраменто)

Венгрия (Будапешт)

Финляндия (Хельсинки)

Франция (Марсель, Париж)

Чехия (Брно, Прага)

Швейцария (Берн)

Швеция (Стокгольм).

В УЦОКО подчеркнули, что если абитуриент уже создал персональный кабинет и выбрал из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация, — то после получения сертификата до 7 мая 2023 года можно будет изменить регистрационные данные, выбрав город поближе к местонахождению.

«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Советуем не тянуть с регистрацией», — говорится в сообщении.

3 апреля началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте, продлится она до 3 мая. Тестирование будет проходить в безбумажной форме.