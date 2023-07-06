Итоги основной сессии НМТ-2023: более 10 тысяч абитуриентов провалили тест по математике, почти 300 — по украинскому языку 6 июля, 11:52 В Украине стартовала вступительная кампания, но не все абитуриенты сдали НМТ (Фото:НУШ)

В Украинском центре оценивания качества образования подвели первые итоги основной сессии национального мультипредметного теста 2023.

В ведомстве отметили, что тест по математике провалили 10 755 абитуриентов (около 4% о всего количества участников). В то же время, 8 475 (не более 3%) получили высокие результаты (181−200 баллов).

Видео дня

Украинский язык не сдали 253 абитуриента. Результаты выше 180 баллов по шкале 100−200 получили по этому предмету 13 760 участников (более 5%).

Основная сессия НМТ-2023 проходила с 7 по 20 июня. Кроме Украины тестирование прошло почти во всех странах Европы, а также в Азербайджане, Турции, Канаде и США — всего в 47 городах 30 стран мира.

Уже второй раз НМТ проходит в Украине в условиях полномасштабного вторжения РФ.

В этом году тестирование в усовершенствованном формате. Обязательными предметами являются украинский язык и математика, третий предмет абитуриенты могли выбрать из перечня самостоятельно.

Во время нынешней сессии одним из вызовов стали технические проблемы — во время тестирования серверы атаковали российские хакеры.

С 1 июля в Украине стартовала вступительная кампания, абитуриенты регистрируют электронные кабинеты.