Итоги основной сессии НМТ-2023: более 10 тысяч абитуриентов провалили тест по математике, почти 300 — по украинскому языку

6 июля, 11:52
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В Украине стартовала вступительная кампания, но не все абитуриенты сдали НМТ (Фото:НУШ)

В Украине стартовала вступительная кампания, но не все абитуриенты сдали НМТ (Фото:НУШ)

В Украинском центре оценивания качества образования подвели первые итоги основной сессии национального мультипредметного теста 2023.

В ведомстве отметили, что тест по математике провалили 10 755 абитуриентов (около 4% о всего количества участников). В то же время, 8 475 (не более 3%) получили высокие результаты (181−200 баллов).

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Украинский язык не сдали 253 абитуриента. Результаты выше 180 баллов по шкале 100−200 получили по этому предмету 13 760 участников (более 5%).

Основная сессия НМТ-2023 проходила с 7 по 20 июня. Кроме Украины тестирование прошло почти во всех странах Европы, а также в Азербайджане, Турции, Канаде и США — всего в 47 городах 30 стран мира.

Уже второй раз НМТ проходит в Украине в условиях полномасштабного вторжения РФ.

В этом году тестирование в усовершенствованном формате. Обязательными предметами являются украинский язык и математика, третий предмет абитуриенты могли выбрать из перечня самостоятельно.

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Во время нынешней сессии одним из вызовов стали технические проблемы — во время тестирования серверы атаковали российские хакеры.

С 1 июля в Украине стартовала вступительная кампания, абитуриенты регистрируют электронные кабинеты.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   УЦОКО Национальный мультипредметный тест (НМТ) Вступительная кампания 2023

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